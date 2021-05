Grassadonia: «E’ una vergogna. Mia figlia strattonata e presa a calci. Adesso basta» (Di domenica 9 maggio 2021) Il tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, parla dopo l’aggressione alla figlia a Salerno. Aggressione intimidatoria: domani è in programma Pescara-Salernitana, che potrebbe riservare ai campani l’accesso alla Serie A. La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’allenatore. «È una vergogna. Mia figlia è stata strattonata e presa a calci. Adesso basta. I miei familiari prenderanno un taxi e andranno via, anzi scapperanno via. Li aspetto in Abruzzo. basta, Adesso basta». L’aggressione è avvenuta sotto casa di Grassadonia, in pieno centro storico. Anche la Lega Serie B, con il presidente, Mauro Balata, “esprime solidarietà alla famiglia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Il tecnico del Pescara, Gianluca, parla dopo l’aggressione allaa Salerno. Aggressione intimidatoria: domani è in programma Pescara-Salernitana, che potrebbe riservare ai campani l’accesso alla Serie A. La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’allenatore. «È una. Miaè stata. I miei familiari prenderanno un taxi e andranno via, anzi scapperanno via. Li aspetto in Abruzzo.». L’aggressione è avvenuta sotto casa di, in pieno centro storico. Anche la Lega Serie B, con il presidente, Mauro Balata, “esprime solidarietà alla famiglia ...

