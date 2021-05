Genoa-Sassuolo 1-2 | la squadra di De Zerbi scavalca momentaneamente la Roma

(Di domenica 9 maggio 2021) Nel match delle 12.30, ilha sconfitto ilal Ferraris per 2 reti a 1. I gol sono firmati da Raspadori (14’) e Berardi (66’), che ha sfruttato un errore di Masiello in un retropassaggio. Per il, inutile il gol di Zappacosta sul finale della partita. Ladi Delapiazzandosi al settimo posto. Al momento giocherebbe i preliminari di Europa League. Ilresta fermo a 36 punti. L'articolo ilNapolista.

Ilvince per 2 - 1 il lunch match , superando in trasferta ilgrazie ai gol di Raspadori (14') e Berardi (66'). De Zerbi continua a coltivare il sogno europeo e supera in classifica la ...Ilstende il(2 - 1) al Ferraris, supera momentaneamente la Roma al settimo posto in classifica e vede l'Europa. I gol vittoria li segnano Raspadori al 14' (assist di Traoré) e Berardi al ...Neroverdi avanti con Raspadori e Berardi. Zajc si vede annullare il goal del momentaneo 1-1 poi è Zappacosta, nel finale, a riaccendere le speranze ...Grandissima vittoria per gli uomini di De Zerbi ,che con il risultato di 1-2 espugnano il campo di Marassi ai danni del Genoa. Match che si mette subito ...