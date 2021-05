Gasperini: “L’Atalanta non potrà mai vincere lo scudetto con questi meccanismi” (Di domenica 9 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore delL’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della gara con il Parma. In questo periodo si gioca con un clima e con una pressione diversa, chi entra con mentalità ed energie giuste può fare la differenza. È un calcio sicuramente diverso rispetto a dicembre. La qualità della rosa è importante, lo è chi gioca titolare e chi entra dalla panchina. Non è una penalizzazione subentrare o uscire, Zapata e Ilicic non hanno demeritato, ma Muriel, Pasalic e Pessina se sono motivati sanno creare azioni pericolose. Dobbiamo anche fare i conti con tre partite in sei giorni, anche questo è da considerare. Siamo molto contenti e soddisfatti di quanto fatto finora. Poteva anche andare peggio in alcune occasioni. Fermo restando che ogni partita può essere decisiva. È difficile per una società come ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Gian Piero, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della gara con il Parma. In questo periodo si gioca con un clima e con una pressione diversa, chi entra con mentalità ed energie giuste può fare la differenza. È un calcio sicuramente diverso rispetto a dicembre. La qualità della rosa è importante, lo è chi gioca titolare e chi entra dalla panchina. Non è una penalizzazione subentrare o uscire, Zapata e Ilicic non hanno demeritato, ma Muriel, Pasalic e Pessina se sono motivati sanno creare azioni pericolose. Dobbiamo anche fare i conti con tre partite in sei giorni, anche questo è da considerare. Siamo molto contenti e soddisfatti di quanto fatto finora. Poteva anche andare peggio in alcune occasioni. Fermo restando che ogni partita può essere decisiva. È difficile per una società come ...

