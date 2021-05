Foggia aspetta Mazzoleni fuori dallo stadio | «Hai la coscienza sporca»

(Di domenica 9 maggio 2021) Il ds del Beneventoha aggredito verbalmenteall’uscita, con l’arbitro già in auto Incredibile quanto accaduto all’uscita delloCiro Vigorito: il direttore sportivo del Benevento, Pasquale, ha aggredito verbalmente l’arbitroche si trovava già in macchina. Ecco le sue parole. «Il leggero contatto lo devi rivedere, se hai una. Qui ci giochiamo la vita e tu hai la. Sia da arbitro che da VAR, hai sempre avuto la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Incredibile quanto accaduto all'uscita dello stadio Ciro Vigorito: il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha aggredito verbalmente l'arbitro Mazzoleni che si trovava già in macchina.Dopo l'attacco diretto ai microfoni di Sky del presidente del Benevento Vigorito contro l'arbitro Mazzoleni oggi addetto al Var nel match contro il Cagliari, è stato il turno del ds giallorosso Pasqua ...