Advertising

orizzontescuola : Covid, Gelmini: “La campagna vaccinale prosegue, possiamo guardare al futuro con fiducia” - 95_addicted : RT @bubinoblog: Puntatona di #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Arisa, Selvaggi… - CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: Puntatona di #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Arisa, Selvaggi… - Salvobracchitt2 : RT @bubinoblog: Puntatona di #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Arisa, Selvaggi… - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: Puntatona di #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Francesco Pannofino, Arisa, Selvaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

Aggiornamenti, infine, sui vaccini e il, in studio : il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo ... interverranno, la Ministra per gli Affari Regionali Mariastella, Giovanna Botteri da ...In particolare si affronterà un dibattito sul- 19 e sui suoi effetti nel nostro Paese in ...alla Salute Pierpaolo Sileri e la Ministra per gli Affari Regionali MariastellaLa cronaca ...In studio e in collegamento saranno tanti anche nella 35° puntata, gli ospiti di Domenica In, in onda su Rai1 domenica 9 maggio alle 14, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Si parte con ...Nuovo appuntamento con Mezz'ora in più , la trasmissione di politica e attualità in onda tutte le domeniche su Rai 3 a partire ...