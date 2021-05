Consigli 400 partite in Serie A: solo cinque portieri ci sono riusciti (Di domenica 9 maggio 2021) Andrea Consigli tocca quota 400 partite in Serie A: solo cinque portieri ci sono riusciti nell’era dei tre punti. Eccoli tutti Grandissimo traguardo per Andrea Consigli in Serie A. Il portiere del Sassuolo, elogiato da De Zerbi ieri in conferenza stampa, tocca quota 400 presenze in Serie A. solo cinque portieri prima di lui ci sono riusciti in Serie A nell’era dei tre punti: si tratta di Buffon, Samir Handanovic, Sebastian Frey, Morgan De Sanctis e Francesco Antonioli. Con il Sassuolo Consigli ha giocato 246 gare in Serie A. 400 – Andrea #Consigli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Andreatocca quota 400inA:cinell’era dei tre punti. Eccoli tutti Grandissimo traguardo per AndreainA. Il portiere del Sassuolo, elogiato da De Zerbi ieri in conferenza stampa, tocca quota 400 presenze inA.prima di lui ciinA nell’era dei tre punti: si tratta di Buffon, Samir Handanovic, Sebastian Frey, Morgan De Sanctis e Francesco Antonioli. Con il Sassuoloha giocato 246 gare inA. 400 – Andrea #...

