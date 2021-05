CdS - Inter - Sampdoria, la moviola: il rigore c'era. Grazie a... Orsato (Di domenica 9 maggio 2021) Sul caso del rigore il quotidiano si esprime in questo modo: ' L'unica situazione dubbia del secondo tempo avviene sul rigore dell' Inter , quando la conclusione di Barella finisce sul braccio di ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 9 maggio 2021) Sul caso delil quotidiano si esprime in questo modo: ' L'unica situazione dubbia del secondo tempo avviene suldell', quando la conclusione di Barella finisce sul braccio di ...

Advertising

robbstank11 : @svbastian_ @Inter O magari piazzare dei cecchini che sparano appena si avvicina ad Appiano uno del CDS - svbastian_ : Ma ci vuole tanto a diventare come Pyongyang e cominciare a togliere gli accrediti e l'accesso alle conferenza stam… - internewsit : Inter-Sampdoria, Handanovic unico insufficiente. Sanchez il migliore - CDS - - Antoorso : @90ordnasselA Perché il CdS deve sempre parlare (male) dell’Inter e della Juve non gliene frega nulla?A pensar male...... - battito_inter : RT @FcInterNewsit: CdS - Tagli, trattative singole con i giocatori: c'è malumore. Via almeno un big, difficoltà anche nel trovare lo sponso… -