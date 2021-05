Black out a Santa Rita: palazzi al buio e allarmi in tilt (Di domenica 9 maggio 2021) Black out a Santa Rita in serata. Nel quartiere interi isolati sono al buio, da via Filadelfia a corso Sebastopoli fino a via Gorizia. Abitazioni al buio e semafori e lampioni spenti per le strade. Mentre sono andati in tilt anche gli allarmi dei locali e delle case che hanno continuato a suonare. Il calo di tensione è durato almeno per una mezz’ora poi la corrente è tornata poco alla volta. Non è il primo caso di Black out in zona Santa Rita dove si sono già registrati altri disagi simili nelle scorse settimane. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di domenica 9 maggio 2021)out ain serata. Nel quartiere interi isolati sono al, da via Filadelfia a corso Sebastopoli fino a via Gorizia. Abitazioni ale semafori e lampioni spenti per le strade. Mentre sono andati inanche glidei locali e delle case che hanno continuato a suonare. Il calo di tensione è durato almeno per una mezz’ora poi la corrente è tornata poco alla volta. Non è il primo caso diout in zonadove si sono già registrati altri disagi simili nelle scorse settimane. L'articolo proviene da Nuova Società.

