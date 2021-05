Assembramenti in Centro Storico, la denuncia del comitato di quartiere: “Senza controlli tutto vano” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Caos, movida e Assembramenti nel Centro Storico della città di Benevento, a denunciare quanto accaduto nel pomeriggio-sera di ieri, è un post social del comitato di quartiere Centro Storico che scrive: “Queste sono alcune fotografie segnalateci dai nostri componenti e ritraggono Piazzetta Verdi (ma avremmo potuto mostrarvi anche altre foto di altri vicoli). Non è ammissibile che avvenga tutto questo. Non è colpa degli esercenti (che oggettivamente non possono controllare tutti gli avventori), ma non si possono consentire tali condotte”. “È necessario comprendere – prosegue il post – che, purtroppo, Senza controllo, molti cittadini non sanno autoregolarsi. È una questione di buon ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Caos, movida eneldella città di Benevento, are quanto accaduto nel pomeriggio-sera di ieri, è un post social deldiche scrive: “Queste sono alcune fotografie segnalateci dai nostri componenti e ritraggono Piazzetta Verdi (ma avremmo potuto mostrarvi anche altre foto di altri vicoli). Non è ammissibile che avvengaquesto. Non è colpa degli esercenti (che oggettivamente non possono controllare tutti gli avventori), ma non si possono consentire tali condotte”. “È necessario comprendere – prosegue il post – che, purtroppo,controllo, molti cittadini non sanno autoregolarsi. È una questione di buon ...

