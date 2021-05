Un raro rinoceronte bianco ha trovato casa a Torino

Leggi su agi

(Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Tre anni di età e una tonnellata di peso. È Rami, ilche, da pochi giorni, ha presoal Bioparco Zoom, a Cumiana, presso l'habitat Serengeti, il primo e unico ambiente multi-specie visitabile a piedi, in Italia, dove in oltre 15mila mq convivono, senza gabbie o recinzioni, circa 10 specie caratteristiche della savana africana (tra erbivori e volatili), separati dai visitatori solo da barriere naturali come formazioni rocciose, alberi e corsi d'acqua. Nato a Tel Aviv nel 2018, prima di approdare definitivamente in Italia, Rami ha vissuto per un anno allo ZOOH! di Zurigo. Quest'anno, per favorire la conservazione di una specie in via di estinzione, è stato deciso il trasferimento dell'esemplare a Zoom. Trasferimento che, come per tutti gli animali ospitati al Bioparco, fa parte di un ...