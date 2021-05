Spezia-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Spezia e Napoli si affrontano nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutte e due le squadre sono a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. La formazione allenata da Vincenzo Italiano vuole la vittoria che manca da 4 gare per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Quella diretta da Gennaro Gattuso, invece, deve riscattare il pari al 95? contro il Cagliari e conquistare un successo per continuare a lottare per un piazzamento valido per la prossima Champions League. Sabato 8 maggio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)si affrontano nel match valevole per la trentacinquesima giornata di. Tutte e due le squadre sono a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. La formazione allenata da Vincenzo Italiano vuole la vittoria che manca da 4 gare per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Quellada Gennaro Gattuso, invece, deve riscattare il pari al 95? contro il Cagliari e conquistare un successo per continuare a lottare per un piazzamento valido per la prossima Champions League. Sabato 8 maggio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu Sky Go. SportFace.

