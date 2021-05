Spezia-Napoli: Il tweet di De Laurentiis, complimenti alla squadra ed a Gattuso (Di sabato 8 maggio 2021) Pochi minuti dopo Spezia-Napoli arriva anche il tweet di Aurelio De Laurentiis che fa i complimenti alla squadra ed a Gennaro Gattuso. Il presidente azzurro questa volta non ha seguito la squadra, ma appena terminata la partita non ha voluto far mancare il suo supporto alla formazione partenopea. Il tweet presidenziale questa volta è arrivato immediatamente ed ha scritto: “Bravo Gattuso, brava la squadra….Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen“. Sarà un caso ma è già da qualche settimana che De Laurentiis insiste nel mettere al primo posto dei complimenti Gennaro Gattuso. Saranno dettagli, forse non significherà ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Pochi minuti dopoarriva anche ildi Aurelio Deche fa ied a Gennaro. Il presidente azzurro questa volta non ha seguito la, ma appena terminata la partita non ha voluto far mancare il suo supportoformazione partenopea. Ilpresidenziale questa volta è arrivato immediatamente ed ha scritto: “Bravo, brava la….Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen“. Sarà un caso ma è già da qualche settimana che Deinsiste nel mettere al primo posto deiGennaro. Saranno dettagli, forse non significherà ...

