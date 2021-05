Sempre più Stati arruolano la realtà aumentata per i loro eserciti

Leggi su wired

(Di sabato 8 maggio 2021) (foto: Us Army)A inizio aprile Microsoft ha chiuso un contratto da 22 miliardi di dollari con l’esercito degliUniti per la fornitura ai militari degli Hololens, ovvero degli occhiali ache usano l’interfaccia Ivas (Integrated visual augmentation system). In una nota l’azienda ha specificato che il visore che verrà indossato dai soldati per l’addestramento e sul campo, utilizza sensori per la visione notturna e termica oltre a fornire dati per aiutare a ingaggiare obiettivi e prendere decisioni tattiche. In, l’accordo in questione – che prevede la fornitura di 100mila dispositivi nell’arco di due anni – è frutto di una lunga collaborazione fra il colosso tech e il dipartimento di Difesa americano. Un legame che secondo molti dipendenti presenta però delle criticità ...