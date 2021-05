Rsa a Bergamo, in 10 anni il costo per le famiglie salito del 20%: posti letto e rette, tutti i dati (Di sabato 8 maggio 2021) Mentre la popolazione invecchia, il bisogno di assistenza aumenta. Negli ultimi dieci anni, nelle case di riposo bergamasche i posti letto abilitati sono aumentati di 717 unità: dai 5.596 del 2010 ai 6.313 del 2020 (91 in più nell’ultimo anno) pari al 2,66% della popolazione over 65. Ma la casa di riposo non è una soluzione accessibile a tutte le tasche. Basta dare un occhio al costo delle rette giornaliere a Bergamo: passato da una media di 49,69 a 58,71 euro per quelle minime (+18,15%); da 55,42 a 66,98 euro per quelle massime (+20,86%). Prezzi più o meno in linea con quelli delle Rsa di Brescia, Pavia e Cremona, mentre nel resto della Lombardia la spesa è ancora più alta, soprattutto in Brianza e Milano. Emerge dall’ultimo rapporto di Fnp Cisl Lombardia “Non autosufficienza e Rsa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 maggio 2021) Mentre la popolazione invecchia, il bisogno di assistenza aumenta. Negli ultimi dieci, nelle case di riposo bergamasche iabilitati sono aumentati di 717 unità: dai 5.596 del 2010 ai 6.313 del 2020 (91 in più nell’ultimo anno) pari al 2,66% della popolazione over 65. Ma la casa di riposo non è una soluzione accessibile a tutte le tasche. Basta dare un occhio aldellegiornaliere a: passato da una media di 49,69 a 58,71 euro per quelle minime (+18,15%); da 55,42 a 66,98 euro per quelle massime (+20,86%). Prezzi più o meno in linea con quelli delle Rsa di Brescia, Pavia e Cremona, mentre nel resto della Lombardia la spesa è ancora più alta, soprattutto in Brianza e Milano. Emerge dall’ultimo rapporto di Fnp Cisl Lombardia “Non autosufficienza e Rsa ...

