Psg, Neymar rinnova fino al 2026: annuncio in giornata (Di sabato 8 maggio 2021) Neymar rinnova con il Paris Saint Germain. L’attaccante brasiliano firmerà con i parigini fino al 2026, annuncio atteso in giornata Dopo aver perso in finale la Champions League lo scorso anno, il Psg nell’edizione annuale è stato eliminato in semifinale dal Manchester City, e in campionato rischia di arrivare alle spalle del Lille. La società francese però vuole lottare per la Coppa dalle grandi orecchie anche nella prossima stagione, e per farlo è pronta a blindare i propri gioielli, Neymar e Mbappè. Per il brasiliano il rinnovo è cosa fatta, come ha già anticipato l’Equipè. L’annuncio ufficiale è atteso in giornata, ma sono già emersi dettagli importanti. Neymar rinnoverà fino al ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021)con il Paris Saint Germain. L’attaccante brasiliano firmerà con i pariginialatteso inDopo aver perso in finale la Champions League lo scorso anno, il Psg nell’edizione annuale è stato eliminato in semifinale dal Manchester City, e in campionato rischia di arrivare alle spalle del Lille. La società francese però vuole lottare per la Coppa dalle grandi orecchie anche nella prossima stagione, e per farlo è pronta a blindare i propri gioielli,e Mbappè. Per il brasiliano il rinnovo è cosa fatta, come ha già anticipato l’Equipè. L’ufficiale è atteso in, ma sono già emersi dettagli importanti.rinnoveràal ...

