Ultime Notizie dalla rete : Play off Play off Serie C, il Cesena passa il turno: 2 - 1 al Mantova CESENA - Il Cesena si aggiudica la sfida del primo turno dei play off di Serie C superando il Mantova con il punteggio di due reti a una e approda al turno successivo. Tutte le reti nella prima frazione di gioco: apre le danze Bortolussi , raddoppia Caturano . ...

Baldini: 'Niente calcoli, dobbiamo giocare per vincere' Alla vigilia della gara con il Foggia, valida per il primo turno dei play - off, ha parlato il tecnico dei rossazzurri Francesco Baldini, analizzando i "temi caldi" in funzione del match coi satanelli e del momento societario assai particolare e delicato. Le parole del ...

