Piera Maggio furiosa sui social per l'intervista di Quarto Grado ad Anna Corona: "Vergogna!" (Di sabato 8 maggio 2021) Questa volta Piera Maggio non le ha mandate a dire, nel momento esatto in cui Quarto Grado ha mandato in onda l'intervista ad Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio e papà di Denise Pipitone, ha sbottato sui social. l'intervista di Quarto Grado ad Anna Corona Per capire che cosa abbia portato Piera Maggio a sbottare così, occorre fare un passo indietro. Nel corso delle ultime settimane si è tornato molto a parlare del caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, della quale non si hanno più notizie da quell'ormai lontano 1 settembre 2004. La bambina ...

