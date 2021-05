Pass vaccinali, tutto quello che c'è da sapere (Di sabato 8 maggio 2021) Gabriella Lax - Il garante della privacy avverte: le previsioni del decreto Riaperture contengono gravi rischi di violare le disposizioni del Regolamento privacy. Leggi su studiocataldi (Di sabato 8 maggio 2021) Gabriella Lax - Il garante della privacy avverte: le previsioni del decreto Riaperture contengono gravi rischi di violare le disposizioni del Regolamento privacy.

Advertising

GiovanniToti : Tutti i turisti che vogliono venire in sicurezza in #Liguria sono i benvenuti! Ho firmato un’ordinanza che rende va… - fabiochiusi : Almeno sulle app di contact tracing un qualche dibattito c'è stato. Ed è servito, eccome. Con i 'pass' abbiamo avu… - Matteo_Bee : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… - SeaMaria72 : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… - EmyRoyaleagle : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… -