Osimhen titolare con lo Spezia: si carica il Napoli sulle spalle. Le statistiche (Di sabato 8 maggio 2021) Sarà un finale di stagione decisivo anche per Victor Osimhen pronto a giocare titolare pure con lo Spezia. Oramai il nigeriano sembra essersi preso il posto da punta centrale e lo ha fatto attraverso i gol. Sicuramente ha delle cose da migliorare, ma il tempo è dalla sua parte. Con il Cagliari avrebbe realizzato una doppietta se Fabbri non si fosse inventato una spinta inesistente su Godin. Ma Osimhen ora vuole trascinare il Napoli verso la qualificazione Champions League. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: Tre gol in altrettante gare e per la precisione in soli 173 minuti, evoluzione che lo libera della presenza di Mertens e dalla scimmia sulla spalla. Victor Osimhen, il più costoso della Storia del Napoli, ci ha forse messo anche del suo, concedendosi libertà ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Sarà un finale di stagione decisivo anche per Victorpronto a giocarepure con lo. Oramai il nigeriano sembra essersi preso il posto da punta centrale e lo ha fatto attraverso i gol. Sicuramente ha delle cose da migliorare, ma il tempo è dalla sua parte. Con il Cagliari avrebbe realizzato una doppietta se Fabbri non si fosse inventato una spinta inesistente su Godin. Maora vuole trascinare ilverso la qualificazione Champions League. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: Tre gol in altrettante gare e per la precisione in soli 173 minuti, evoluzione che lo libera della presenza di Mertens e dalla scimmia sulla spalla. Victor, il più costoso della Storia del, ci ha forse messo anche del suo, concedendosi libertà ...

Advertising

SiamoPartenopei : Sportitalia, Parlato: 'Zero possibilità che Gattuso resti a Napoli! Con lo Spezia ancora Osimhen titolare' - NCN_it : I PROBABILI UNDICI DI GATTUSO CONTRO LO SPEZIA. OSIMHEN TITOLARE, STAFFETTA CON MERTENS #seriea #napolispezia… - sciallao : @Erminio69642109 @RiccardoTanco @FootballAndDre1 Leao non è stato gonfiato per niente (prezzo precovid),stiamo parl… - CuoreIschitano : Questa la probabile formazione che Gattuso dovrebbe schierare domani contro lo Spezia. Emergenza in difesa per il N… - AAngelo1994 : @mick_napoli_ Il sorpasso ormai è avvenuto, Osimhen titolare sempre, è lui il centravanti titolare -