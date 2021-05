Nessun open serale al Campus Bio-Medico di Roma per vaccini Covid l’8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Si parla ovunque, in queste ore, di una sorta di open serale per quanto riguarda il Campus Bio-Medico di Roma, dove tra oggi 8 maggio ed il 9 maggio pare possa essere possibile farsi somministrare vaccini Covid. Secondo alcune ricerche che ho avuto modo di effettuare, dovrebbe trattarsi di un’informazione non veritiera che da alcune ore a questa parte sta circolando su WhatsApp. Personalmente, non è arrivato alcuna catena sullo smartphone, ma sul web ci sono svariate segnalazioni che vanno proprio in questa direzione. Dunque, dopo aver approfondito il significato di “hub”, sempre in ottica somministrazioni di vaccini Covid (ne ho parlato nella giornata di ieri con un pezzo dedicato), questo sabato ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Si parla ovunque, in queste ore, di una sorta diper quanto riguarda ilBio-di, dove tra oggi 8ed il 9pare possa essere possibile farsi somministrare. Secondo alcune ricerche che ho avuto modo di effettuare, dovrebbe trattarsi di un’informazione non veritiera che da alcune ore a questa parte sta circolando su WhatsApp. Personalmente, non è arrivato alcuna catena sullo smartphone, ma sul web ci sono svariate segnalazioni che vanno proprio in questa direzione. Dunque, dopo aver approfondito il significato di “hub”, sempre in ottica somministrazioni di(ne ho parlato nella giornata di ieri con un pezzo dedicato), questo sabato ...

