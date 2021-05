Masters1000 Madrid 2021, Alexander Zverev ammutolisce Dominic Thiem e torna in finale dopo tre anni (Di sabato 8 maggio 2021) dopo un’emorragia di due anni, risalente alla vittoria del Geneva Open 2019 contro Nicolas Jarry, Alexander Zverev torna a disputare una finale sulla terra rossa, la superficie che quattro anni fa lo impose al grande pubblico con il successo a Roma su Novak Djokovic. Il tedesco supera agevolmente Dominic Thiem con un doppio 6-3 e arriva all’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Madrid a distanza di tre anni, quando a cadere sotto i suoi colpi fu proprio l’austriaco. Ora il numero 6 del mondo può attendere con calma il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Casper Ruud per reincontrarlo domani nella Caja Magica; per Thiem invece rimane una campagna spagnola comunque positiva, che ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)un’emorragia di due, risalente alla vittoria del Geneva Open 2019 contro Nicolas Jarry,a disputare unasulla terra rossa, la superficie che quattrofa lo impose al grande pubblico con il successo a Roma su Novak Djokovic. Il tedesco supera agevolmentecon un doppio 6-3 e arriva all’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 dia distanza di tre, quando a cadere sotto i suoi colpi fu proprio l’austriaco. Ora il numero 6 del mondo può attendere con calma il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Casper Ruud per reincontrarlo domani nella Caja Magica; perinvece rimane una campagna spagnola comunque positiva, che ...

