L'Ue discuterà sospensione brevetti davanti proposta concreta Usa (Di sabato 8 maggio 2021) Il blocco dei 27 è pronto a discutere la proposta americana di sospendere i brevetti sui vaccini anti - Covid davanti a una "proposta concreta" degli Stati Uniti. Ad affermarlo è Charles Michel, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Il blocco dei 27 è pronto a discutere laamericana di sospendere isui vaccini anti - Covida una "" degli Stati Uniti. Ad affermarlo è Charles Michel, ...

Draghi: si alla sospensione dei brevetti ma apriamo l'export Draghi ha mostrato sostegno alla linea francese di Macron di richiesta della sospensione dell'... Il 21 maggio il premier ospiterà a Roma il Global Health Summit, dove si discuterà sulla produzione e ...

