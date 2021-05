LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: dalle 12.00 via alla FP3, le Ferrari vogliono stupire (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24: I numeri, infatti, sono inequivocabili. La Formula Uno ha corso 30 volte nell’impianto edificato nei pressi di Barcellona. Ebbene, in 22 occasioni il vincitore è scattato dalla pole position. Questo significa che, statisticamente parlando, chi realizzerà il miglior tempo nelle qualifiche di oggi avrà il 73,3% di possibilità di imporsi domani. 11.21: Alle ore 15.00 di oggi cominceranno le qualifiche del Gran Premio di Spagna, che si disputerà nella giornata di domani. La sessione odierna rischia però di essere determinante nell’economia della gara di domenica, poiché la storia dell’autodromo di Montmelò parla chiaro. 11.18: Sul tracciato del Montmeló si vivrà l’ultima sessione prima delle qualifiche e sarà importante per i piloti e i team andare a definire gli ultimi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24: I numeri, infatti, sono inequivocabili. La Formula Uno ha corso 30 volte nell’impianto edificato nei pressi di Barcellona. Ebbene, in 22 occasioni il vincitore è scattato dpole position. Questo significa che, statisticamente parlando, chi realizzerà il miglior tempo nelle qualifiche di oggi avrà il 73,3% di possibilità di imporsi domani. 11.21: Alle ore 15.00 di oggi cominceranno le qualifiche del Gran Premio di, che si disputerà nella giornata di domani. La sessione odierna rischia però di essere determinante nell’economia della gara di domenica, poiché la storia dell’autodromo di Montmelò parla chiaro. 11.18: Sul tracciato del Montmeló si vivrà l’ultima sessione prima delle qualifiche e sarà importante per i piloti e i team andare a definire gli ultimi ...

