L'Eredità, nuovo campione Davide: 'Mamma non sa che sono qua' (Di sabato 8 maggio 2021) E' stata una puntata avvincente quella de L'Eredità andata in onda su Rai 1 nel Preserale di sabato 8 maggio 2021. Flavio Insinna ha accolto nella sua 'casa' un nuovo campione: l'avvocato Davide. Quest'ultimo è riuscito ad avere la meglio su tutti gli altri concorrenti nonostante fossero tutti molto preparati. Passo dopo passo, Davide è riuscito ad approdare alla Ghigliottina, ma purtroppo per lui non è stato un debutto trionfale dato che non è riuscito a indovinare la parola vincente, ossia quella che gli avrebbe consentito di intascare la somma di 47.500 euro in gettoni d'oro. Davide nuovo campione de L'Eredità Il game show di Rai 1 continua ad ottenere ascolti tv più alti rispetto alla concorrenza Mediaset. Nella puntata dell'8 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 maggio 2021) E' stata una puntata avvincente quella de L'andata in onda su Rai 1 nel Preserale di sabato 8 maggio 2021. Flavio Insinna ha accolto nella sua 'casa' un: l'avvocato. Quest'ultimo è riuscito ad avere la meglio su tutti gli altri concorrenti nonostante fossero tutti molto preparati. Passo dopo passo,è riuscito ad approdare alla Ghigliottina, ma purtroppo per lui non è stato un debutto trionfale dato che non è riuscito a indovinare la parola vincente, ossia quella che gli avrebbe consentito di intascare la somma di 47.500 euro in gettoni d'oro.de L'Il game show di Rai 1 continua ad ottenere ascolti tv più alti rispetto alla concorrenza Mediaset. Nella puntata dell'8 ...

Advertising

CorriereUmbria : L'Eredità, Davide è il nuovo campione dell'8 maggio su Rai 1. Alla ghigliottina cade sulla 'mattina' #Eredità #Rai1… - VenereSanna : RT @livagianluca: In edicola il nuovo numero de @le_scienze. C'è un mio articolo sulle le vicende dei SIN - Siti d'Interesse Nazionale: le… - eredita_l : Spiral - L'Eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw) - Un film di Darren Lynn Bousman. Il nuovo inizio di un cl… - acidfaster : @carminecaiv @drighelli Eh e vedi tu. Un mausoleo ormai. Non è un buon investimento, poi magari ha già dato eredità… - louivsbae : sul serio, alle 8:30 la prima messa, verso le 11 i programmi sulla chiesa, poi il tg poi alle 3 di nuovo la messa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità nuovo ''Epicentro'', in 75 davanti al gup. Chiesto il rinvio a giudizio per Giorgino De Stefano ... in cui sono confluite le inchieste Malefix, Metameria e Nuovo Corso. Alla sbarra, tre generazioni ... ai giovani rampolli che quell'eredità criminale sono stati chiamati a portare avanti. L'ultimo ...

Le Giornate del Fai a Tortona: si visita il nuovo Museo Civico e tanto altro Abbiamo bisogno di sentirvi vicini, anche alla "giusta distanza", per continuare insieme a impegnarci per la tutela della nostra eredità più preziosa: questa straordinaria ITALIA fatta di luoghi e ...

L'Eredità, Massimiliano è il nuovo campione. Ma sbaglia alla Ghigliottina Corriere dell'Umbria ... in cui sono confluite le inchieste Malefix, Metameria eCorso. Alla sbarra, tre generazioni ... ai giovani rampolli che quell'criminale sono stati chiamati a portare avanti. L'ultimo ...Abbiamo bisogno di sentirvi vicini, anche alla "giusta distanza", per continuare insieme a impegnarci per la tutela della nostrapiù preziosa: questa straordinaria ITALIA fatta di luoghi e ...