La crono e Ganna, il Giro parte fortissimo (Di sabato 8 maggio 2021) di Angelo Costa Una decina di minuti, anche meno: si farà in fretta a conquistare la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia. Basterà andar forte oggi lungo il Po, nel cuore di una Torino un po' ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) di Angelo Costa Una decina di minuti, anche meno: si farà in fretta a conquistare la prima maglia rosa di questod'Italia. Basterà andar forte oggi lungo il Po, nel cuore di una Torino un po' ...

Advertising

voceditalia : Giro: al via con mini-crono, occhi puntati su Ganna - andreapezzoni87 : Il bolide di Ganna per la crono di domani. ? #Giro - sciareneve : RT @MTBiit: Ganna con il 'Bolide' di Pinarello per il nuovo assalto rosa: l'iridato partirà dopo Evenepoel nella crono #roadbike #7Maggio h… - MTBiit : Ganna con il 'Bolide' di Pinarello per il nuovo assalto rosa: l'iridato partirà dopo Evenepoel nella crono… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Giro 2021, Ganna favorito per la prima tappa: 'Rosa, crono, pista. Un anno irripetibile' -