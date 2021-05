Isola | paura per Iva Zanicchi che abbandona lo studio | Faccio un salto al pronto soccorso

Advertising

Uomodellastrad1 : RT @ilgiornale: La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la paura: Iva Zanicchi punta da una vespa è stata costretta a lasciar… - radio_milano : RT @ilgiornale: La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la paura: Iva Zanicchi punta da una vespa è stata costretta a lasciar… - lm_warzone : RT @ilgiornale: La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la paura: Iva Zanicchi punta da una vespa è stata costretta a lasciar… - Nicoettaconcet1 : RT @Debora15284885: Brava Ilary... abbiate paura di LEI! E di noi ?? #PRELEMI #faribona #isola - ilgiornale : La febbre, quella mano che si gonfia all'improvviso e la paura: Iva Zanicchi punta da una vespa è stata costretta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola paura

Un fidanzato? Ma sì facciamo anche questo salto! Ma con calma, di solito si haa dirlo ma io adesso basto a me stessa. A proposito della sua avventura all', la Isoardi ha ammesso nel corso ...... motivo per il quale Alex comincia ad urlare e ad avere. Giunge il padre Zuba che libera il ... Video, il trailer del film 'Madagascar 2 Via dall'La partecipazione all’ Isola dei Famosi per Elisa Isoardi ha significato anche un cambiamento fisico dal momento che, come accade per tutti i naufraghi, anche lei ha perso parecchio peso. Nel dettagli ...La conduttrice, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2021, è intervenuta come ospite a Verissimo. Elisa Isoardi ha parlato soprattutto della sua vita privata e del rapporto non sempre facile co ...