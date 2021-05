Inter-Sampdoria | Ranieri show | quattro cambi all’intervallo a San Siro

(Di sabato 8 maggio 2021) Incredibile scelta, ma non è la prima volta, da parte di Claudio, che all’vallo dieffettua addiritturasostituzioni.comandati dal tecnico dei doriani per il secondo tempo in cui si riparte dal 3-1. In campo vanno Damsgaard, Ekdal, Yoshida e Verre, fuori Thorsby, Jankto, Tonelli e Ramirez. Porte girevoli dunque. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sampdoria

Trattative per la crisi . L'cerca di andare oltre ai problemi economici della società e alla continua ricerca di soci di ... l'ad nerazzurro, prima della gara contro la: 'Questo è un ...I tifosi dell'si sono ritrovati fuori da San Siro per accogliere i campioni d'Italia con un vero e proprio bagno di folla a tinte nerazzurre prima della gara contro la. In generale, rispettate le ...L'Inter già campione d'Italia affronta la Sampdoria che sta chiudendo in bellezza un buon campionato. Nel match d’andata, giocato al Ferraris, successo della Doria che è stata l’ultima squadra a ...Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Sampdoria, match del 'Meazza' valido per la 35° giornata del campionato di Serie A ...