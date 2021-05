Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno (Di sabato 8 maggio 2021) Volto storico del TgCom24, Andrea Giambruno è anche il compagno della leader Giorgia Meloni e padre della piccola Ginevra. (Screenshot video)Classe 1981, Andrea Giambruno è un giornalista tv, oggi volto noto di TgCom24. La sua carriera inizia dapprima come autore televisivo, in particolare per Mediaset e MTV. Per anni ha lavorato nel programma di Canale 5 Quinta Colonna. È proprio durante una puntata della trasmissione televisiva di approfondimento che il giornalista milanese incontra Giorgia Meloni, leader politico di Fratelli d’Italia. Dalla loro unione, il 12 settembre 2016, è nata la piccola Ginevra. Leggi anche -> Giorgia Meloni ospite a Verissimo: scatta il boicottaggio della ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Volto storico del TgCom24,è anche ildella leadere padre della piccola Ginevra. (Screenshot video)Classe 1981,è un giornalista tv, oggi volto noto di TgCom24. La sua carriera inizia dapprima come autore televisivo, in particolare per Mediaset e MTV. Per anni ha lavorato nel programma di Canale 5 Quinta Colonna. È proprio durante una puntata della trasmissione televisiva di approfondimento che il giornalista milanese incontra, leader politico di Fratelli d’Italia. Dalla loro unione, il 12 settembre 2016, è nata la piccola Ginevra. Leggi anche ->ospite a Verissimo: scatta il boicottaggio della ...

