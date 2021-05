Fonseca: "Arrivare settimi? Non serve chiederlo. Darboe domani sarà titolare" (Di sabato 8 maggio 2021) La conferenza del tecnico alla vigilia della gara con il Crotone della 35ª giornata di Serie A 2020-21 Leggi su 90min (Di sabato 8 maggio 2021) La conferenza del tecnico alla vigilia della gara con il Crotone della 35ª giornata di Serie A 2020-21

Advertising

sololaromait : ?? #Fonseca in conferenza stampa: “Non sarò l’allenatore della #Roma, non faccio valutazioni. #Darboe domani sarà ti… - sportli26181512 : Roma-Crotone, Fonseca: 'Darboe titolare. Infortuni? Problema generale': L'allenatore giallorosso presenta la sfida… - romanewseu : #RomaCrotone, #Fonseca: “Chi gioca qui deve difendere questa maglia, vogliamo arrivare più in alto possibile. Doman… - TuttoMercatoWeb : La società ha chiesto di arrivare al 7° posto? Fonseca: 'Non c'è bisogno di chiedere nulla' - CoreRomanista : #Fonseca: 'Domani #Darboe giocherà titolare. Quest'anno ho fatto giocare anche Tripi, Milanese... La #ASRoma Primav… -