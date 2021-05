De Zerbi: “Europa difficilissima da raggiungere. Spero che con Mourinho arrivino giocatori di qualità” (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel, Roberto De Zerbi ha parlato della partita di domani contro il Genoa e dellla possibilità di andare in Europa: “E’ una cosa difficilissima, lo era ancora di più prima, era quasi impossibile all’inizio, poi dopo si sono incastrate alcune cose: le nostre vittorie, le sconfitte della Roma e ci ritroviamo a 4 partite dalla fine che, meritatamente credo, ci possiamo giocare il sogno che è partito 3 anni fa e sarebbe un peccato non giocarcelo al massimo, intendo sereni, consapevoli della nostra forza, senza andare con troppa ansia ma senza pensare anche che abbiamo tutto da guadagnare perché abbiamo anche da perdere. Arrivati qua, dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi. Non mi piace l’idea di ‘non abbiamo niente da perdere’. No, no, abbiamo da perdere. Siamo arrivati a distanza di 3 anni a 2 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel, Roberto Deha parlato della partita di domani contro il Genoa e dellla possibilità di andare in: “E’ una cosa, lo era ancora di più prima, era quasi impossibile all’inizio, poi dopo si sono incastrate alcune cose: le nostre vittorie, le sconfitte della Roma e ci ritroviamo a 4 partite dalla fine che, meritatamente credo, ci possiamo giocare il sogno che è partito 3 anni fa e sarebbe un peccato non giocarcelo al massimo, intendo sereni, consapevoli della nostra forza, senza andare con troppa ansia ma senza pensare anche che abbiamo tutto da guadagnare perché abbiamo anche da perdere. Arrivati qua, dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi. Non mi piace l’idea di ‘non abbiamo niente da perdere’. No, no, abbiamo da perdere. Siamo arrivati a distanza di 3 anni a 2 ...

