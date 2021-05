Covid Sicilia, oggi 851 contagi e 19 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 851 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 19 morti. I nuovi casi sono emersi su 25.434 tamponi processati nella Regione, dove gli attuali positivi sono 22.630 (700 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 19 (5.546 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 1.532. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 995, mentre si trovano in terapia intensiva 140 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 851 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 8. Registrati inoltre altri 19. I nuovi casi sono emersi su 25.434 tamponi processati nella Regione, dove gli attuali positivi sono 22.630 (700 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 19 (5.546 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 1.532. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 995, mentre si trovano in terapia intensiva 140 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - NewSicilia : Ecco il dato odierno proveniente dagli #ospedali della #Sicilia riguardo l'emergenza #Coronavirus #Newsicilia - NewSicilia : A chi è qui all’hub in attesa del siero, abbiamo pensato di regalare un momento di svago, che allieti l’attesa con… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dal 15 maggio stop alla mini quarantena per i cittadini in arrivo dai Paesi europei, Gran Bretagna e Israele. Intanto prosegue… -