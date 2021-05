Civico22 | dalla scissione nasce “CivicA” | farà parte della coalizione del centrosinistra

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo ingresso nelladel: entra nella partita il laboratorio politico ““, formazione politica chespaccatura interna a ‘’. Con una missiva indirizzata alle “forze di Benevento in Cammino per il Cambiamento“, e firmata da Pasquale Basile e Rita Marinaro,ha ufficializzato la decisione dicipare al tavolo. Il ‘debutto’ ci sarà già lunedì, quando l’alleanza si ritroverà alle ore 18 all’hotel Italiano (Approvazione Bozza Programmatica e Definizioneper l’Alternativa i due punti posti all’ordine del giorno. Di seguito, il testomissiva di ...

... di pochissimi consiglieri comunali, di qualche esponente di partito, e anche ache ha ... Anche il programma sin qui immaginatocoalizione di centro sinistra e associazioni è un buon ...La nota del Movimento, in ogni caso, prosegue: ', finnascita, ha attuato un metodo di democrazia partecipata e deliberativa. Fin dall'inizio, in modo corale e condiviso, abbiamo ...Nuovo ingresso nella coalizione del centrosinistra: entra nella partita il laboratorio politico “CivicA“, formazione politica che nasce dalla spaccatura interna a ‘Civico22’. Con una missiva ...Benevento – “Sono davvero rammaricato di come stanno andando le cose in Civico 22, movimento nato sul presupposto di sviluppare in città un libero dibattito politico ed amministrativo, “nuovo e divers ...