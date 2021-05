“Barzelletta” sulla Shoah al posto di una recensione su Auschwitz: TripAdvisor si scusa (Di sabato 8 maggio 2021) Un commento sfuggito alle strette maglie della moderazione dei commenti, ma che è stato notato da diversi utenti. La storia della recensione Auschwitz su TripAdvisor ha avuto un lieto fine, anche se a scoppio ritardato. Un utente che credeva si essere molti simpatico, aveva lasciato un commento sul noto portale di recensioni in cui ironizzava sui bambini nelle camere a gas. All’inizio, però, il sistema di valutazione di quanto pubblicato sul sito non aveva individuato alcuna violazione delle regole. Ma dopo le segnalazioni continue fatte dal Museo di Auschwitz, il tutto è stato cancellato e il profilo che aveva pubblicato quella ignobile Barzelletta è stato bannato. LEGGI ANCHE > Google si scusa per non aver cancellato in tempo gli stupidi commenti su Auschwitz Una ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 8 maggio 2021) Un commento sfuggito alle strette maglie della moderazione dei commenti, ma che è stato notato da diversi utenti. La storia dellasuha avuto un lieto fine, anche se a scoppio ritardato. Un utente che credeva si essere molti simpatico, aveva lasciato un commento sul noto portale di recensioni in cui ironizzava sui bambini nelle camere a gas. All’inizio, però, il sistema di valutazione di quanto pubblicato sul sito non aveva individuato alcuna violazione delle regole. Ma dopo le segnalazioni continue fatte dal Museo di, il tutto è stato cancellato e il profilo che aveva pubblicato quella ignobileè stato bannato. LEGGI ANCHE > Google siper non aver cancellato in tempo gli stupidi commenti suUna ...

Recensione Auschwitz su TripAdvisor, le scuse per l'ironia | Giornalettismo Giornalettismo.com Il samurai e la balena, ricomincia la strage inutile Il Giappone del 2021 è un po’ nelle condizioni di quel barista, con la differenza che di balene nel freezer ne ha moltissime e non sa che farsene. Eppure continua ad ammazzarle, con la sola compagnia ...

