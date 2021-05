Verissimo anticipazioni 8 maggio | Giorgia Meloni e Elisa Isoardi ospiti

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 7 maggio 2021) Come ogni sabato andrà in onda una nuova puntata di. Il talk show, condotto da Silvia Toffanin, sarà trasmesso anche domani 8alle 15:30 su Canale 5 e vedrà coinvolti numerosi. Tra i nomi più attesi, senza dubbio figura quello della leader di Fratelli d’Italia,. Per la prima volta nello … L'articolo proviene da Velvet Gossip.