Vaccini, Figliuolo: dal 10 maggio aperte le prenotazioni per tutti gli over50 (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 10 maggio tutti gli over 50 – ossia nati a partire dal 1971 – potranno prenotare il vaccino anti Covid. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili”, ha spiegato Figliuolo. “Le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbilità), seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili”, ha però precisato Figliuolo. Tre Regioni – Lazio, Lombardia e Veneto – già avevano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Il commissario per l’emergenza Francescoha annunciato che dal 10gli over 50 – ossia nati a partire dal 1971 – potranno prenotare il vaccino anti Covid. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili”, ha spiegato. “Le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbilità), seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili”, ha però precisato. Tre Regioni – Lazio, Lombardia e Veneto – già avevano ...

