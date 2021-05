Una storia di violenza, con un finale terribile (Di venerdì 7 maggio 2021) Ylenia Lombardo ha vissuto un incubo, che è finito nel peggiore dei modi. Prima un marito violento, poi un corteggiatore che l'ha uccisa. Ylenia Lombardo, prima il marito violento e poi il corteggiatore che l’ha uccisa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Ylenia Lombardo ha vissuto un incubo, che è finito nel peggiore dei modi. Prima un marito violento, poi un corteggiatore che l'ha uccisa. Ylenia Lombardo, prima il marito violento e poi il corteggiatore che l’ha uccisa su Notizie.it.

Advertising

MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - albertoangela : Nei secoli Vulci è stata vittima di saccheggi archeologici tra i più gravi della storia del nostro Paese. Una razzi… - UlisseRai1 : Nel Museo Archeologico del castello di Vulci, possiamo ammirare lo straordinario corredo funebre della “Tomba dello… - stelaud : @losfastidios @OfficialASRoma Direi, le cose belle della vita.... come potrebbe il tifo contaminare una storia come questa! - MariSourwolf : la mia tl oggi: quando tommaso metterà davvero una storia io non la aprirò perché sono giorni che mi illudo e non c'è niente -