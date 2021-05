Tutto quello da sapere sul 63° Zecchino d’Oro in onda alla fine del mese

(Di venerdì 7 maggio 2021) Stavolta è davveropronto per il sessantatreesimo, dopo il rinvio dello scorso anno a causa della positività al coronavirus di Carlo Conti, scelto dRai per la condurre la nuova edizione. Le canzoni sono rimaste le stesse, i giovanissimi artisti anche, così come alcuni autori di spicco, tra cui si annoverano Leonardo Pieraccioni (Mozart è stato gestito male), Simone Cristicchi (Custodi del mondo) e Paolo Belli (La vacanza ideale). Con più di cinque mesi di ritardo dalle date previste inizialmente, lo2021 è pronto a sbarcare nel pomeriggio di Rai 1di questo, con Conti saldamente al timone della conduzione. A seguireda ...

Advertising

fattoquotidiano : Il caso Khashoggi, in un libro le carte inedite sull’omicidio: “Tutto quello che Renzi dovrebbe leggere prima di pa… - ilriformista : #Ranucci ha spiegato agli ascoltatori che tutto quello che io avevo detto (pochissime cose) era roba da non prende… - RaiRadio2 : «Non ho pentimenti. Rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Mi risposerei anche. Con un'altra, naturalmente»… - marconi_ales : @qresgis @Keerurgo @gianfrancazorz1 @PierluigiGuidi @Red_Pill_80 @IvanS65810295 @nagioia08 @matteosalvinimi Ma cosa… - SoloPerTe17 : Hai presente tutto quello che sai dell’amore. Io sono disposto ad Amarti ancora di più. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello

Agenzia ANSA

Oltre a questo è possibile vedereche sembra essere un nuovo logo che andrà ad accompagnare il nome rinnovato. Il, infine, sembra esser stato registrato lo scorso ottobre. Come già ......5% (per non urtare governi comeirlandese fermi, appunto, a quel livello). Infine, la ... di lanciare il segnale che noncio' che arriva dalla Casa Bianca adesso va preso per oro colato per ...La campagna vaccinale prosegue. L'età dei soggetti a cui viene somministrato il farmaco anti-Covid-19 si abbassa sempre di più. Lo scenario che si ...'Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima', ha detto la presidente della Commissione Ue aprendo il Summit di Porto ...