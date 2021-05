Test sierologici, prezzi gonfiati in alcune cliniche private del Lazio (Di venerdì 7 maggio 2021) Test sierologici venduti a 45, 55 o addirittura 82 euro. Così cliniche e laboratori privati del Lazio fissano il prezzo del Test al doppio della tariffa calmierata dalla Regione, fissata a 20 euro per i sierologici. E proprio per fare chiarezza su questi casi l’assessorato alla Sanità del Lazio ha avviato un’indagine che vede al momento coinvolti 10 centri privati. Tra questi c’è anche chi, sul proprio sito, spiega che il prezzo di 45 euro è quello fissato dalla Regione, in realtà più del doppio di quello deciso dalla Pisana. Le variazioni dei prezzi dei tamponi sono materia su cui i carabinieri del Nas tengono gli occhi aperti da tempo: nelle ultime due settimane sono 30 i blitz effettuati dai militari tra farmacie e laboratori. Un gioco al rialzo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021)venduti a 45, 55 o addirittura 82 euro. Cosìe laboratori privati delfissano il prezzo delal doppio della tariffa calmierata dalla Regione, fissata a 20 euro per i. E proprio per fare chiarezza su questi casi l’assessorato alla Sanità delha avviato un’indagine che vede al momento coinvolti 10 centri privati. Tra questi c’è anche chi, sul proprio sito, spiega che il prezzo di 45 euro è quello fissato dalla Regione, in realtà più del doppio di quello deciso dalla Pisana. Le variazioni deidei tamponi sono materia su cui i carabinieri del Nas tengono gli occhi aperti da tempo: nelle ultime due settimane sono 30 i blitz effettuati dai militari tra farmacie e laboratori. Un gioco al rialzo ...

