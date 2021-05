Stefania Orlando gela sul DDL Zan: la reazione di Giulia Salemi (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefania Orlando è intervenuta in queste ultime ore su un tema molto caldo, quello del DDL Zan: ecco le parole della showgirl e la reazione di Giulia Salemi. La Orlando è stata ospite dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio dove si è resa protagonista di un acceso scontro con Guseppe Cruciani e Silvia Sardone. Tema della disputa Leggi su youmovies (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è intervenuta in queste ultime ore su un tema molto caldo, quello del DDL Zan: ecco le parole della showgirl e ladi. Laè stata ospite dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio dove si è resa protagonista di un acceso scontro con Guseppe Cruciani e Silvia Sardone. Tema della disputa

Advertising

LegaPremier : RT @muse61712823: Stefania Orlando discute del #ddlzan .. foto di repertorio #noddlzan #DrittoeRovescio - luieleade : RT @oocgfvip5: L’intervento di Stefania Orlando a Dritto e Rovescio sulla questione del DDL Zan e la pratica dell’utero in affitto (materni… - imalessia__ : RT @falsacomete: Grazie Stefania Orlando perché non hai mai paura di esporre il tuo pensiero, anzi lotti sempre per i diritti che sostieni.… - Lisa82129769 : RT @CaiaIoana: Ciao Ragazzi per prima cosa Volevo ringraziare Stefania Orlando perché è proprio una grande donna ieri sera abbiamo avuto e… - MarinellaPlati : RT @vivonelkaos: Sono ipnotizzato dalla lucidità di opinione e dalla ottima dissertazione di Stefania Orlando. Un altro esempio di come un… -