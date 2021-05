Salernitana sempre più vicina alla Serie A. Monza e Lecce sempre più vicine ai playoff. Pescara e Reggiana in C (Di venerdì 7 maggio 2021) La Salernitana è vicinissima alla Serie A a 90 minuti dal termine del campionato di Serie B 2020-21. La squadra di Castori ha sconfitto 2-0 all’Arechi la capolista Empoli grazie ale reti di Bogdan al 43? e di Anderson al 93? e sono due i punti di vantaggio sul Monza: 3-0 per i brianzoli a Cosenza firmato Balotelli, D’Errico e Diaw, stop del Lecce in casa contro la Reggina (2-2). Vittorie importanti per Brescia e Chievo che al momento sarebbero ai play off con la Spal come prima delle escluse per gli scontri diretti. In coda vince solo l’Ascoli che scavalca il Pordenone ed esce dalla zona rossa, i friulani hanno ben sette punti sul Cosenza, i calabresi hanno ancora un piccolo spiraglio per costringere il Pordenone ai playout, qualora dovessero sconfiggerlo all’ultima ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè vicinissimaA a 90 minuti dal termine del campionato diB 2020-21. La squadra di Castori ha sconfitto 2-0 all’Arechi la capolista Empoli grazie ale reti di Bogdan al 43? e di Anderson al 93? e sono due i punti di vantaggio sul: 3-0 per i brianzoli a Cosenza firmato Balotelli, D’Errico e Diaw, stop delin casa contro la Reggina (2-2). Vittorie importanti per Brescia e Chievo che al momento sarebbero ai play off con la Spal come prima delle escluse per gli scontri diretti. In coda vince solo l’Ascoli che scavalca il Pordenone ed esce dzona rossa, i friulani hanno ben sette punti sul Cosenza, i calabresi hanno ancora un piccolo spiraglio per costringere il Pordenone ai playout, qualora dovessero sconfiggerlo all’ultima ...

