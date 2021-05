Rifiuta la mascherina in classe, gli danno il Tso: la vicenda-incubo di un 18enne (Di venerdì 7 maggio 2021) Fano, 7 mag — Un Tso a 18 anni, come non si farebbe nemmeno al più grave dei disturbati, perché si Rifiuta di portare la mascherina in classe. Prima o poi doveva accadere ed è successo a Fano, dove un ragazzo appena maggiorenne è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio per aver protestato contro l’obbligo di portare la mascherina durante le lezioni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il giovane aveva vivacemente manifestato il proprio dissenso incatenandosi al banco e distribuendo un opuscolo — scritto da un tale «costituzionalista» — fortemente critico delle misure contenitive dell’epidemia di coronavirus. Tso a 18 anni perché non porta la mascherina Dopo un alterco con i professori e il preside, che avevano cercato di dissuadere il giovane dal protestare, la decisione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Fano, 7 mag — Un Tso a 18 anni, come non si farebbe nemmeno al più grave dei disturbati, perché sidi portare lain. Prima o poi doveva accadere ed è successo a Fano, dove un ragazzo appena maggiorenne è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio per aver protestato contro l’obbligo di portare ladurante le lezioni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il giovane aveva vivacemente manifestato il proprio dissenso incatenandosi al banco e distribuendo un opuscolo — scritto da un tale «costituzionalista» — fortemente critico delle misure contenitive dell’epidemia di coronavirus. Tso a 18 anni perché non porta laDopo un alterco con i professori e il preside, che avevano cercato di dissuadere il giovane dal protestare, la decisione di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare… - HuffPostItalia : Studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: per il 18enne scatta il Tso - Marios42355174 : RT @Giorgiolaporta: Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare la… - PierantoniFabio : Fano, studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: ricoverato in psichiatria - rumar55 : Che nemmeno i genitori possano opporsi lo considero un eccesso di potere #Tso #mascherine -