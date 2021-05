“Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?… I miei nonni, se devono morire morissero” (Di venerdì 7 maggio 2021) In questo video tratto da Diritto e Rovescio si vede una ragazza che dice che i giovani non muoiono di Covid, nemmeno i 50enni e che i nonni… se devono morire morissero. Il video completo è disponibile qui. “Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante”, commenta l’utente che l’ha postato su Twitter. Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante. pic.twitter.com/WcMXdwyfkf — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) May 7, 2021 L’Iss spiega che l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) In questo video tratto da Diritto e Rovescio si vede una ragazza che dice che i giovani nondi, nemmeno i 50enni e che i… se. Il video completo è disponibile qui. “Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante”, commenta l’utente che l’ha postato su Twitter. Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante. pic.twitter.com/WcMXdwyfkf — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) May 7, 2021 L’Iss spiega che l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 ...

