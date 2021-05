Puglia in zona gialla da lunedì 10 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) . “Non dobbiamo sprecare l’opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all’avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l’inevitabile ritorno alle restrizioni” dice l’assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco. “La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante”, avverte. “L’ordinanza del ministro Speranza che inserisce la Puglia nella zona gialla da lunedì 10 maggio non è un invito al ‘liberi tutti'”, ribadisce Lopalco. “Dovremo continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) . “Non dobbiamo sprecare l’opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all’avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l’inevitabile ritorno alle restrizioni” dice l’assessore alla sanità della RegionePierluigi Lopalco. “La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante”, avverte. “L’ordinanza del ministro Speranza che inserisce lanellada10non è un invito al ‘liberi tutti'”, ribadisce Lopalco. “Dovremo continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia”. ...

