Processo Luca Sacchi: morto in un incidente testimone chiave (Di venerdì 7 maggio 2021) La storia di Luca Sacchi ha molto colpito l’opinione pubblica italiana. Non poteva essere altrimenti: ucciso per strada, con una sorta di esecuzione, sotto gli occhi di amici e fidanzata. Una storia, quella di Luca, che in poco tempo ha preso una piega molto diversa e che ha portato i genitori del giovane, a scoprire tutto un mondo diverso nel quale fidanzata e amici del giovane si muovevano. Il Processo per la morte di Luca è iniziato, in carcere ci sono le persone coinvolte in questa storia ma poche ore fa è arrivata una notizia non di poco conto. Uno dei testimoni chiave del Processo, Simone Piromalli, è morto. Il ragazzo è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Insieme a Simone, che aveva 21 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) La storia diha molto colpito l’opinione pubblica italiana. Non poteva essere altrimenti: ucciso per strada, con una sorta di esecuzione, sotto gli occhi di amici e fidanzata. Una storia, quella di, che in poco tempo ha preso una piega molto diversa e che ha portato i genitori del giovane, a scoprire tutto un mondo diverso nel quale fidanzata e amici del giovane si muovevano. Ilper la morte diè iniziato, in carcere ci sono le persone coinvolte in questa storia ma poche ore fa è arrivata una notizia non di poco conto. Uno dei testimonidel, Simone Piromalli, è. Il ragazzo è stato coinvolto in unstradale a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Insieme a Simone, che aveva 21 ...

