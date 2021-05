PNRR, Patuanelli: soddisfatto per cifre agroalimentare (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sono soddisfatto per l’impianto complessivo del PNRR e anche per avere più che triplicato le cifre destinate all’agroalimentare rispetto al piano di gennaio”. Lo ha detto ad Agorà, su Raitre, il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli sottolineando che “nel PNRR ci sono sette progettualità importanti per il settore: i contratti di filiera, la gestione del sistema irriguo, la meccanizzazione degli impianti in agricoltura, tutta la parte energetica che è un costo importante per le imprese e ci sono tre progetti distinti”. Quanto al superbonus c’è “assolutamente” un accordo. “Tutte le forze parlamentari – ha spiegato Patuanelli – hanno compreso l’importanza di questa misura messa in campo dal M5S che tiene insieme tre grandi questioni: la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sonoper l’impianto complessivo dele anche per avere più che triplicato ledestinate all’rispetto al piano di gennaio”. Lo ha detto ad Agorà, su Raitre, il Ministro delle Politiche Agricole, Stefanosottolineando che “nelci sono sette progettualità importanti per il settore: i contratti di filiera, la gestione del sistema irriguo, la meccanizzazione degli impianti in agricoltura, tutta la parte energetica che è un costo importante per le imprese e ci sono tre progetti distinti”. Quanto al superbonus c’è “assolutamente” un accordo. “Tutte le forze parlamentari – ha spiegato– hanno compreso l’importanza di questa misura messa in campo dal M5S che tiene insieme tre grandi questioni: la ...

