Omicidio Cucchi: condannati a 13 anni i due carabinieri autori del pestaggio. La gioia di Ilaria, il pianto della madre (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati condannati a 13 anni per Omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di avere picchiato Stefano Cucchi, morto a Roma nell'ottobre del ...

