"L'Omofobia non esiste": la risposta shock della Lega a Fedez (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella sua celebre invettiva, Fedez ha accusato alcuni esponenti leghisti di passate esternazioni pregne di omofobia. Come replicano oggi? Omofobia – Lega (Getty Images)Il rapper Fedez, nella celeberrima invettiva pronunciata dal palco del concertone del primo maggio, aveva fatto "nomi e cognomi". Nomi e cognomi di esponenti politici leghisti che si sono macchiati, nel passato recente, di affermazioni spesso riconducibili, più che alla sola omofobia, all'aperto disprezzo dei diritti umani. L'inviato di Piazza Pulita, Luca Bertazzoni si è proposto di interpellare gli stessi rappresentanti del Carroccio citati direttamente da Fedez per dare spazio alle loro repliche, col senno di poi. Purtroppo, bisogna registrare che le opinioni rimangono le medesime, a parte qualche precisazione lessicale di ...

