LIVE F1 | GP Spagna 2021 in DIRETTA | Hamilton comanda davanti ad Alonso e Verstappen | bene le Ferrari

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 Anche Tsunoda è entra in pista su tempi alti, mentre Perez prosegue nel suo lavoro. In casa Red Bull si sta intervenendo sulla monoposto didopo i primi consigli dell’olandese 11.52 Arriva l’esordio di Sergio Perez che conclude il suo primo tentativo di questa FP1 in 1:22.6 ed è a oltre 3 secondi dalla vetta 11.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 44 L.Mercedes 1’19?675 9 2 14 F.Alpine +00?275 1’19?950 7 3 33 M.Red Bull +00?388 1’20?063 7 4 77 V. Bottas Mercedes +01?032 1’20?707 11 5 16 C. Leclerc+01?299 1’20?974 9 6 55 C. Sainz+01?334 1’21?009 9 7 5 S. Vettel Aston Martin +01?484 1’21?159 10 8 4 L. ...

zazoomblog : DIRETTA F1 GP Spagna 2021 LIVE: prende il via la FP1! La Ferrari sfida Mercedes e Red Bull - #DIRETTA #Spagna… - zazoomblog : LIVE – F1 GP Spagna Barcellona 2021: le prove libere 1 (DIRETTA) - #Spagna #Barcellona #2021: #prove - realferrarista : RT @FormulaPassion: Segui in diretta con noi le #FP1 di #Barcellona #F1 #SpanishGP ???? - qnazionale : Formula 1, Gp di Spagna: prove libere 1 live dalle 11.30 - paoloangeloRF : GP Spagna, prove libere LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spagna

... oggi giornata di prove libere sul circuito del Montmelò , dove si corre il Gran Premio di. ... Calendario Formula 1 F1, prove libere... specie per i piloti meno esperti, in vista del Gran premio di2021 : vediamo dunque che cosa ci riserva il programma per la giornata odierna. Diretta Formula 1/ Prove liberestreaming ...Prima sessione di prove libere al via al Gran Premio di Spagna. Sul Circuit de Catalunya team e piloti scenderanno in pista alle ore 11:30 di venerdì 7 maggio per le prove libere 1. Un totale di 60 mi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Hamilton risponde subito e si porta in seconda posizione a soli 74 millesimi dall'olandese. Terzo Bottas a 984 millesimi, settimo Leclerc a 1.288. 11.38 ...