L'indecoroso spettacolo del Pd su Roma, trattata come una poltrona di sottogoverno (Di venerdì 7 maggio 2021) Chiunque viva a Roma sa che nemmeno il lockdown e le successive restrizioni sono bastati a nascondere lo stato di abbandono, degrado e sporcizia in cui la città è lasciata da anni. Ma la nota dominante dell'amministrazione cittadina, da ben prima della pandemia, è il grottesco, perché solo così si può definire lo spettacolo di una città in cui chiudono le stazioni della metropolitana, e restano chiuse per mesi, una dietro l'altra, magari perché si rompe una scala mobile, mentre la sindaca si vanta sui suoi profili social di aver fatto potare un'aiuola o di avere acceso un lampione. Non è un caso se a Roma persino il più convinto fautore dell'alleanza con il Movimento 5 stelle, l'ex segretario del Pd e attuale presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, avesse escluso ogni possibilità di trovare un'intesa con Virginia Raggi. E alla notizia ...

