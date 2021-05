La rabbia della Cisl: “Per i nuovi utenti delle Rsa niente visite per 15 giorni” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Qualcuno dovrà spiegare la ‘ratio’ di un provvedimento ormai anacronistico, che puzza solo di burocratese”. Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl di Bergamo, se la prende con la “regola”, impartita da Regione e Ats alle Rsa, di mettere in “isolamento” per 15 giorni ogni nuovo ospite che entri nella struttura, anche se – come è ormai facile immaginare – si tratta di persone che per l’età sono già vaccinate ed entrano in una struttura di vaccinati. L’esempio più eclatante riferito alla Fnp di Bergamo riguarda una donna che quotidianamente frequenta il Centro Diurno all’interno di una Rsa. È stata vaccinata con entrambe le dosi; viene settimanalmente monitorata con tamponi e ogni giorno entra e esce dalla struttura senza alcun problema. Ebbene, la stessa donna, in lista d’attesa nella Rsa, se fosse chiamata dovrebbe stare in isolamento per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) “Qualcuno dovrà spiegare la ‘ratio’ di un provvedimento ormai anacronistico, che puzza solo di burocratese”. Caterina Delasa, segretaria generale Fnpdi Bergamo, se la prende con la “regola”, impartita da Regione e Ats alle Rsa, di mettere in “isolamento” per 15ogni nuovo ospite che entri nella struttura, anche se – come è ormai facile immaginare – si tratta di persone che per l’età sono già vaccinate ed entrano in una struttura di vaccinati. L’esempio più eclatante riferito alla Fnp di Bergamo riguarda una donna che quotidianamente frequenta il Centro Diurno all’interno di una Rsa. È stata vaccinata con entrambe le dosi; viene settimanalmente monitorata con tamponi e ogni giorno entra e esce dalla struttura senza alcun problema. Ebbene, la stessa donna, in lista d’attesa nella Rsa, se fosse chiamata dovrebbe stare in isolamento per ...

